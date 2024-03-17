T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17.03.2024 - 00:00

ASIL DOSYA: 2023/442 Esas

BİRLEŞEN DOSYA: 2023/504 Esas

DAVALI: ABDİ ULAŞ (61516317112)

Mahkememizin 2023/442 E. sayılı dosyası ile birleşen İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/504 E. sayılı dosyasında davacı Akın Faktoring Anonim Şirketi tarafından davalı Abdi ULAŞ (T.C. kimlik no:61516317112) aleyhine açılan davada Mertsan Çelik Eşya Ve Spor Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (VD-No: 6190533590) unvanlı şirketin ihyasına yönelik dava açmıştır.

Dava dosyasında davalı Abdi ULAŞ'ın adreslerine yapılan tebligatlar bila ikmal dönmüş olup tebligata elverişli adres tespit edilememiştir.

Mahkememiz dava dosyasında ön inceleme duruşma günü02/05/2024 günü 16:25 itibariyle icra olunacağından HMK m.139 maddesi gereği tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, ön inceleme duruşmasına sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; ön inceleme duruşma gün ve saatini tebliğ olunmasına dair davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmalarına veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmalarına; bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan, HMK m.139/f.2 ve HMK m.140/f.5 hükmü gereği vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.14/03/2024