T.C. İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Ağustos 2023

ESAS NO: 2016/1151 Esas

Mahkememiz 22.03.2022 Tarih 2016/1151 Esas 2022/349 Karar sayılı ilamı ile;

"1- Davanın yetki yönünden Reddine, Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

2- Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili ve görevli Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine,

3- Harç ve yargılama gideri yönünden görevli mahkemece değerlendirme yapılmasına,

Dair, Davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.22/03/2022"

Mahkememizde görülmekte olan Terekenin Paylaştırılması davası nedeniyle mirasçı 428ab10**74 T.C Kimlik Numaralı Nesrin Esin Almalar'ın adresi tespit edilememiş olup HMK'nun ilgili maddeleri uyarınca tebliğ yerine kain olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.