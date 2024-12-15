Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2023/736

Karar No : 2024/273

Sanık : MARIO HELBERT RUTTE ESPINOZA, Gogın ve İnes

Espinoza oğlu, 01/01/1984 PERU doğumlu,

Suç :Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması

Suç Tarihi : 03/08/2023

Suç Yeri : İstanbul/ Şişli

Karar Tarihi : 08/05/2024

Kararın Niteliği : HAGB

Kanun Maddesi : TCK'nun 292/1, CMK 251/3,231/5

Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ileya dasözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Mahkememize dilekçeyle itirazı mümkün olmak üzere, itiraz edildiği taktirde davanın duruşmalı görüleceği ve sanık tarafından itiraz edilip mahkumiyet kararı verilmesi halinde 1/4 oranındaki indirimin uygulanmayacağı süresinde itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 12/12/2024