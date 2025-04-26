Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/5 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLK İL MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mahallesi, 1172 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından, 3/12 hisse maliki Mahmut kızı Müzeyyen, 3/12 hisse maliki Mahmut Kızı Neveser, 2/12 hisse maliki İbrahim kızı Zehra, 2/12 hisse maliki İbrahim kızı Hasene, 2/12 hisse maliki İbrahim kızı Hacer'in gaipliğine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişilerin hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2024/5 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 21.04.2025