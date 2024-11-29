Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/686 Esas

DAVALI : NEDİM GÜNGÖR-T.C:14582189862

Davacı WORKROOM REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı NEDİM GÜNGÖR arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı Nedim GÜNGÖR'e yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligat yoluyla tebliğ edildiği, Mahkememizce05/07/2024 tarihinde yapılan keşif sonucunda Mali Bilirkişi Fatih TAŞKIN ve Mobilya Bilirkişisi Caner BOZOKLU tarafından düzenlenen 23/07/2024 tarihli bilirkişi raporunun da davalıya ilanen tebligat yoluyla tebliğ edilmesi gerektiğinden düzenlenen bilirkişi raporunda özetle;

"Davacının incelenen ticari defterlerine göre, Davalı tarafından davacı yana 2020 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde toplamda 274.273,982 TL (34.966,00 Euro) ödeme yaptığı görülmekle, davacı tarafından davalı adına düzenlenen bir faturanın mevcut olmadığı görüldüğü, davalı yurt dışında mukim olduğundan kayıtları üzerinde inceleme yapılamadığı, davalı şahıs firması NG Wert Nedim Güngör ile davacı şirket arasında, 21.05.2020 tarihli “donut stant sözleşmesi” akdedilmiş olup sözleşmde özetle, teslim süresi 01.07.2020 olarak belirlenmiş ve mücbir sebeplerle 7 iş günü uzatılabileceği belirtilmiştir. Toplam maliyet 60.540 € olup, işveren üretime başlanabilmesi için toplam bedelin %30'unu peşin olarak ödeyeceği kararlaştırıldığı, davacı yan tarafından davalı adına düzenlenen temerrüt ihbarı belgesinde; Müvekkillerinin sözleşmeden kaynaklı bakiye 32.779 Euro borç ile depo muhafaza ücreti olarak 14.583 Euro’nun14 gün içerisinde ödemenizi, aksi halde sözleşmenin bu tarih itibarı ile başka bir ihbara gerek kalmadan fesih edileceği ve hakkınızda hukuki yollara başvurulacağı ihtar edildiği, davacı şirketin talepleri arasında depo masrafı ve gelir kaybı taleplerinin de yer aldığı görülmüş ancak buna ilişkin davacı tarafından tarafımıza somut bir belge ve veri sunulmadığından depo masrafı ve gelir kaybı hesabı yapılmadığı, sonuç itibariyle, davacı yanın incelenen ticari defter kayıtlarında davalı tarafından davacıya 34.966,00 € ödeme yapılmış olduğu görülmekle sözleşmeden kaynaklı davacının (60.540 € - 34.966,00 € =) 25.574,00 € bakiye alacağının bulunduğu tespit edildiği, Teknik Yönden Yapılan İncelemelerde; davalı tarafından alacak konusu üzerine açılan davada, dava konusu davalı ile yapılan sözleşme gereği, tabloda yer alan verilen işler, sözleşme şartlarına uygun şekilde yapılmış olduğu 3 farklı alanda depo edildiği yaklaşık 100 m2 bir alan işgal edildiği, çevresinde iş yapılamadığı, uzun süreli bekleme ve/veya taşıma kaynaklı ufak çapta, basit işçilikle giderilebilecek hususlar çerçevesinde yapılan işlerde eksiklik ve ayıp olmadığı görüldüğü, davalı tarafından sözleşmeye göre sipariş üzerine yapıldığı anlaşılan, ölçü tasarım, renk vb özelliklerde yapılan donat satış standları bu iş için kullanılabileceği, ancak farklı hızlı yemek sektöründe bu ölçü ve modelde talep olursa kullanılabileceği, kanaatine varıldığı, "tespit edilmiş olup bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ (ilan) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve bir sonraki duruşmanın 12/03/2025 günü saat 11:05'te yapılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/11/2024