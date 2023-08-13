T.C. İSTANBUL 20. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Ağustos 2023

Örnek No: 54*

2023/4418 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4418 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 232.500,00 10 Adet Taşınır 10 Adet Dikiş makinesi Juki marka DDL - 8700-7 Elektronik Düz Dikiş makinesi 46.500,00 2 Adet Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Brother marka BM - 917 B-001 dikiş makinesi 116.250,00 5 Adet Taşınır 5 Adet Dikiş makinesi Glock GL 220 dikiş makinesi 116.250,00 5 Adet Taşınır 5 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 8700 A-7 Elektronik Düz dikiş makinesi 139.500,00 6 Adet Taşınır 6 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 9000 C Elektronik düz dikiş makinesi 69.750,00 3 Adet Taşınır 3 Adet Dikiş makinesi Juki DDL- 8707 Elektronik Düz dikiş makinesi 93.000,00 4 Adet Taşınır 4 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 8700 A-7 Elektronik düz dikiş makinesi 93.000,00 4 Adet Taşınır 4 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM GT900-41 VT Dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Praff Krem rengi dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Protex Ty 3800 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Ver TV VT-777 D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Strobel TL45-123 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother SL 777-B3 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Overlok makinesi Britex BR GT 900-4VT Overlok makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother KE430-01 dikiş makinesi 46.500,00 2 Adet Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-7700-D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother BE - 438 D dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Brother DH4-B881-02 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Pawa Pw-438 D dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Zusun KM-101-M dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-430 D dikiş makinesi 46.500,00 2 Adet Taşınır 2 Adet Dikiş makinesi Wertu 7770-D4 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki LBH-17905 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Morica- MR-3980 dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Strobel Kemer (dikiş) makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Overlok makinesi Brother Overlok makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 900 C dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Dikiş makinesi Juki DLN 9010 SH dikiş makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Baskı makinesi Markasız baskı makinesi 23.250,00 1 Adet Taşınır 1 Adet Kol Takma Makinesi Markasız Kol takma makinesi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/09/2023 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 20/09/2023 - 13:33

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/10/2023 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2023 - 13:33

08/08/2023 (İİK m.114/4)