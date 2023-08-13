T.C. İSTANBUL 20. İCRA DAİRESİ
Örnek No: 54*
2023/4418 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4418 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
232.500,00
10
Adet
Taşınır
10 Adet Dikiş makinesi Juki marka DDL - 8700-7 Elektronik Düz Dikiş makinesi
46.500,00
2
Adet
Taşınır
2 Adet Dikiş makinesi Brother marka BM - 917 B-001 dikiş makinesi
116.250,00
5
Adet
Taşınır
5 Adet Dikiş makinesi Glock GL 220 dikiş makinesi
116.250,00
5
Adet
Taşınır
5 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 8700 A-7 Elektronik Düz dikiş makinesi
139.500,00
6
Adet
Taşınır
6 Adet Dikiş makinesi Juki DDL - 9000 C Elektronik düz dikiş makinesi
69.750,00
3
Adet
Taşınır
3 Adet Dikiş makinesi Juki DDL- 8707 Elektronik Düz dikiş makinesi
93.000,00
4
Adet
Taşınır
4 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 8700 A-7 Elektronik düz dikiş makinesi
93.000,00
4
Adet
Taşınır
4 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM GT900-41 VT Dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Praff Krem rengi dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Protex Ty 3800 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Ver TV VT-777 D4 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Strobel TL45-123 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Brother SL 777-B3 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Overlok makinesi Britex BR GT 900-4VT Overlok makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Brother KE430-01 dikiş makinesi
46.500,00
2
Adet
Taşınır
2 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-7700-D4 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Brother BE - 438 D dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Brother DH4-B881-02 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Pawa Pw-438 D dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Zusun KM-101-M dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Sea Special DM-430 D dikiş makinesi
46.500,00
2
Adet
Taşınır
2 Adet Dikiş makinesi Wertu 7770-D4 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Juki LBH-17905 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Morica- MR-3980 dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Strobel Kemer (dikiş) makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Overlok makinesi Brother Overlok makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Juki DDL 900 C dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Dikiş makinesi Juki DLN 9010 SH dikiş makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Baskı makinesi Markasız baskı makinesi
23.250,00
1
Adet
Taşınır
1 Adet Kol Takma Makinesi Markasız Kol takma makinesi
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/09/2023 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 20/09/2023 - 13:33
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/10/2023 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati: 13/10/2023 - 13:33
08/08/2023 (İİK m.114/4)