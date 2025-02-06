Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/1390 Esas

Aşağıda kimlik bilgileri bulunan murisin verasete esas nüfus kayıtların yasal mirasçısı olmadığı başka bir mirasçısının bulunup bulunmadığının bilinmediği anlaşıldığından,

Murisin TMK 594. Maddesi gereğince hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde Mahkememizin 2023/1390 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri; aksi takdirde dosyadaki mevcut delillere ve nüfus kayıtlarına göre karar verileceği ve TMK 594/2 maddesi hususu uyarınca İLANEN tebliğ olunur 25.01.2025

İlgili kişi: İsaak Papadopulos Papazoğlu

(22.06.1984 ölüm tarihi, Yunan Vatandaşı)