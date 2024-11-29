T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/305 Esas

KARAR NO : 2024/269

DAVALI : VİRJİNİ BERZEL MİRASÇISI ROBERT ASLAN GÜLZARİ (TC:138......22)

Davalılardan ROBERT ASLAN GÜLZARİ'nin adresine tebligat yapılamamış olduğundan;

Davacı KAZIM ORMANCI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılama sonunda 26/09/2024 tarihli oturumda dosya karara çıkmış ve "Davanın kabulü ile İstanbul, Beyoğlu, Şahkulu Mahallesi, Küçükhendek Mevki, 283 ada 11 parsel kargir 3 apartman vasıflı taşınmazdaki Virjini Berzel adına kayıtlı 52/920 hissenin tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline..." şeklinde karar verilmiştir.

İşbu kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ve bu tarihten itibaren 2 hafta içinde BAM İstinaf yolu açık olacağının tebliğine.14/11/2024