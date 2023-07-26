T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26 Temmuz 2023

ESAS NO: 2020/305 Esas

Davacı KAZIM ORMANCI ile davalı VİRJİNİ BERZEL (kayıt maliki) mirasçıları ve İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan davada TMK 713/2 maddesi uyarınca tapu iptali ve tescil davasında Mahkememizin 04/07/2023 tarihli duruşmasında TMK 713. maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verildiğinden davacı KAZIM ORMANCI'nın babası OSMAN ORMANCI'nın dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Şahkulu Mah. Şahkulu ve Küçük Hendek Sk. kain 39 pafta, 283 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazda 52/920 pay sahibi VİRJİN BERZEL'e ait olan B Blok 15 nolu daireyi dava dışı ROBERT GÜLZARİ'den kiraladığını daha sonra aralarında 24/09/1976 tarihinde dairenin satışının en geç 1977 Ocak ayında yapılması konusunda anlaştıklarını ancak yurt dışına giden kiraya verenin bir daha gelmediğini, davacının davaya konu dairede babasının 1985 tarihinde ölümünden bir yıl sonra annesiyle birlikte oturmaya başladığını, davaya konu dairede 1977 Ocak ayından bu yana davasız ve aralıksız malik sıfatıyla zilyet olarak oturduğunu, taşınmazda 52/920 pay sahibi VİRJİN BERZEL adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini talep edilmiş olduğundan TMK'nun 713/2 maddesi uyarınca tescili talep edilen taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içerisinde itiraz davası açabileceklerini veya mahkememize itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süne içerisinde itirazda bulunulmadığı yada itiraz yerinde görülmezse ve davacının davası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.