T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/391

MİRASÇI : Kamil Burak GÜRSES-Adresi tespit edilemedi

Mahkememizde görülen davada "EZA SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Genel Kuruluna Davetin mirasçı Kamil Burak GÜRSES'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirket ile ilgili olarak T.C. İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/391 Esas ve 2023/543 Karar sayılı 14.08.2023 tarihli kararında “müteveffa Hakan Kutbay' ın yöneticisi olduğu Eza Sağlık Hizmetleri Sanayi Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'ne, kayyım atanarak olağanüstü toplantısı yapılmasına, şirketin yönetim kurulunun vefat nedeniyle boşaldığı, şirketin genel kurul toplantısı yapmak üzere toplantıya çağrılması gerektiği, ortaklarının menfaatini korumak amacıyla kayyım atanmasının uygun olacağı, atanacak kayyımın genel kurul toplantısını yapmak üzere atanması” karar verilmiştir. İlgili Karar uyarınca Kayyum olarak Atanmış olduğum şirketin Genel Kurulunu, 29 Kasım 2023 tarihinde, Saat: 14.00’de, Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi İslamoğlu Apartmanı No: 109 Kat 1 Daire 4 Sefaköy, Küçükçekmece - İstanbul adresinde Tek gündem maddesi ile genel kurul toplantısı yapılarak, şirketin ticari faaliyetinin devamı için yönetici (şirket müdürü) secimi yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına, ortakların asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilanen tebliğ olunur.10/10/2023

Genel Kurul Gündemi:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesinin görüşülmesi,

2- Yönetici seçimi (şirket müdürü) ve görev süresinin belirlenmesi.

3- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Saygılarımla, Hüdai BAL

Eza Sağlık Hizmetleri Sanayi Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Kayyumu

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ……… Türk Lirası itibari değeri değerde paraya ilişkin olarak Eza Sağlık Hizmetleri Sanayi Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin 29 Kasım 2023 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi İslamoğlu Apartmanı No: 109 Kat 1 Daire 4 Sefaköy, Küçükçekmece – İstanbul adresinde saat: 14.00’de yapılacak genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………. T.C. Kimlik numaralı ………………………’yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı / Ünvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekelatname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

EZA SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde ki Hakan Kutbaya ait toplam pay adedi T.C. İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ 2023/899 Esas, 2023/686 Karar12/07/2023 tarihli kararı ile "muris HAKAN KUTBAY 'ın, tarihinde ölümü ile miras meselesi 8 pay olarak kabul edilerek" 1 payın İsmail Altay ve Aysun 'dan olma 30/10/1968 doğumlu 39487553778 T.C. nolu Kamil Burak GÜRSES 'e kalmış olup kendisine ve diğer ortaklara ilanen tebliğat yapılır."