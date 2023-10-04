T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

DOSYA NO: 2022/1525

KARAR NO: 2023/959

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi,suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/07/2023 tarihli ilamı ile sanık ADRİAN MARİAN AYDEMİR hakkında açılan kamu davasının açık yargılaması sonunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, kararın kesinleşmesinden itibaren 5 Yıl Denetime tabi tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlikle ilgili herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına , denetimli serbestlikle ilgili yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde , açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak , davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına , denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlikhükümlerine aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının ihtarına şeklinde hakkında karar verilensanık ADRİAN MARİAN AYDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış vegerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.