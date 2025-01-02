Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/324 Esas

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ileDavalılar ABDULKERİM ABDULLAH ALİ SMAEDA, MUHAMMED ABDULLAH ALİ SMAEDA, SAİD ABDULLAH ALİ SMAEDA tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İzmir 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/752 Esas ve 2007/1415 Karar sayılı kararı ile verilen veraset ilamının iptali ile hazinenin mirasçılığının tesbitini ve mirasçı olduğuna ilişkin veraset ilamı verilmesi talebinden kaynaklandığı, İstanbul ili Beşiktaş İlçesi, Mecidiye Mah bulunan 193 ada 11 parsel sayılı taşınmazda hisseleri bulunan Ali ve Aliye (Galiye) oğlu, 1909 doğumlu Abdullah Ali Smaeda (Rahhal-Erahal) 27/11/1993 tarihinde vefat etmiş geriye mirasçı olarak çocukları; 1936 doğumlu Ali Abdullah Smaeda, 1949 doğumlu Muhammed Abdullah Ali Smaeda, 1958 doğumlu Abdulkerim Abdullah Ali Smaeda ile 1962 doğumlu Said Abdullah Ali Smaeda olduğunu, işbu nedenlerle veraset ilamının iptali ilehazine adına veraset ilamı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bu nedenle davalılardan ABDULKERİM ABDULLAH ALİ SMAEDA, MUHAMMED ABDULLAH ALİ SMAEDA, SAİD ABDULLAH ALİ SMAEDA'nın mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasının duruşmanın atılı bulunduğu 13/05/2025 günü saat09:45'de yapılacak olan duruşmada hazır bulunmaları veya ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı yazılı beyanda bulunmaları veya kendilerini duruşma günü bir vekille temsil ettirmeleri Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.