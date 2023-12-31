T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/10 Esas

Davacılar Nilgün BİCE, Ömer Lütfi BİCE, Seher Nimet ŞAHİN, Zeynep BİCE vekilleri tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan taşınmaza ilişkin tapusuz taşınmaz tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Muris Fethi Bice, Dursun Uzun-Davut Kaya'dan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Muradiye Mahallesi 812 ada, 2 parsel, 97 pafta adresinde bulunan binadan 1973 yılında 2 adet daire satın aldığını, işbu dava konusu bağımsız bölümü ise birkaç ay sonra 31/07/1973 tarihindesatın almış olup dava konusu taşınmazın -1. Bodrum katında bulunduğunu, yapılan bu üçüncü bağımsız bölüme ilişkin taşınmaz satım işlemi o dönem önceki iki taşınmazın satım işlemine de bağlı olarak güven ilişkisine dayanarak tapuda gerçekleşmemiş olup taşınmaz tapuya kayıtlı olmadığını, sahipsiz olduğunu, müvekkili fiili olarak dava konusu taşınmazı satın aldığı tarih olan 31/07/1973 tarihinden itibarentaşınmazda malik sıfatıyla zilyet olduğunu, Fethi Bice 07.07.1978 yılında vefat ettikten sonra da müvekkiller mirasçı olarak bu taşınmazda malik sıfatıyla zilyet olmaya devam etmişler ve anılan taşınmazı aralıksız, davasız olarak 20 yılı aşkın süredir hakimiyetinde bulundurduğunu ve kullandıklarını bu nedenle dava konusu taşınmazın müvekkilleri adına tescilini talepli dava açıldığı, taşınmazın bulunduğu mahalde T.M.K'nun 713. Maddesi gereğince itirazları olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyasının duruşmanın atılı bulunduğu 19/09/2024 günü saat 10:20'de yapılacak olan duruşmada hazır bulunmaları veya ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı yazılı beyanda bulunmaları veya kendilerini duruşma günü bir vekille temsil ettirmeleri ilanen tebliğ olunur.