Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/219 Esas

Konu: 2

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekilince iddia olunduğu üzere kendisine gaipliği nedeniyle,

İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 33 ada, 96 parsel sayılı taşınmaz maliki SÜLEYMAN kızı NECİBE hakkında bilgisi bulunanların 2. ilanın yapıldığı günden başlayarak Mahkememize başvurmaları ilan olunur. 04/02/2025