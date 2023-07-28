T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023

ESAS NO: 2019/410 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Dahili Davalı Essan Saad Mashni Al-Ghamdi için çıkartılan yurt içi ve yurt dışı adresine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sy. H.M.K.'nun 139.141.ve 150. maddeleri uyarınca ve H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, 2 hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ve diğer iş ve işlemler için İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatınız ilanen tebliğ olunur.