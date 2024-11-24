Yayınlanma: 24.11.2024 - 00:00

2017/31771 ESAS

T.C. İSTANBUL 24. İCRA DAİRESİ'NDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2017/31771 ESAS

ALACAKLI: AYŞE DAĞ, 20971779798TC Nolu,

VEKİLİ: Av. Mehmet Şerif Öner

Bahçeşehır 1. Kısım Mah. Valı Recep Yazıcıoğlu Cad. Doğa Park Evlerı No:15 C Blok No:4 Başakşehir/ İSTANBUL

BORÇLU: HALİL KÜTREM, 14722987594TC Nolu,

Gökevler Mah 555. Sk Özyurtlar Rezidans C Blok No:10Esenyurt / İSTANBUL

BORÇ MİKTARI: 341.165,75 TL.

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Kollukca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 21/11/2024

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No: TR340001500158007279989689

Vergi Dairesi Adı / No: ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ - 1780009666