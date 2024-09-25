T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/189 Esas

KARAR NO : 2024/242

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2024/189 Esas ve 2024/242 Karar numarası yazılı 26/03/2024 Tarihli Gerekçeli Karar ile Yetkisizlik Kararı verildiği, İzzet ve Medine Oğlu, 26/11/2001 Doğumlu, Sanık Abdullah Şervan TUNÇEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.09.2024