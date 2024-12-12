T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/173 Esas 06/06/2024

Konu: İlan

Dava konusu İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 767 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesi Mığırdıç Kızı Virgin Gadikyan adına kayıtlı olduğu, adı geçenin gaip olması Sarıyer 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1378 Esas 2007/11 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul defterdarlığının kayyım olarak atandığı, M.K.588 maddesindeki yasal sürenin dolduğu bildirilerek Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 767 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissedarı Mığırdıç Kızı Virgin Gadikyan'dan bugüne kadar haber alınamadığından GAİPLİĞİNE, taşınmazın Vakıflar adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu 33. Maddesi uyarınca yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen Sarıyer İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 767 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesinin 1/2 hissesinin maliki olarak görünen Mığırdıç Kızı Virgin Gadikyan'ı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/173 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda 5737 Sayılı yasanın 17.maddesine göre taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği ikinci kez ilan olunur.