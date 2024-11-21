T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/231

KARAR NO: 2024/315

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2022 tarihli ilamı ile Sanıklar Dilan Çedik, Dürdane Çelikdağ, Hatice Özer hakkında ayrı ayrı 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezasına karar verilmiş olup, Müşteki Mohammadkarım Hejazıpoor (Mohammad Ghorban ve Fakhri oğlu, 1975 İran doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 18/11/2024