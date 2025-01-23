Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2022/576

Karar no : 2023/59

Karar tarihi : 02/02/2023

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : NERCES AL HASAN, Sami ve Büşra kızı, 01/01/2004 HALEP doğumlu. Yavuz Sultan Selim Mah. Mihrikelam Sok.No:6/2 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99853955384

SUÇ : Hırsızlık (Teşebbüs)

SUÇ TARİHİ : 10/10/2019

SUÇ YERİ : İSTANBUL/FATİH

KARAR TARİHİ : 02/02/2023

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK NERCES AL HASAN,Türkiye'de belirli bir adresi olmadığı, yurt dışı adreslerinin de tesbiti mümkün olmadığından,

Yukarıda açık kimliğive eylemi yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda:

1-Hırsızlık(teşebbüs) suçundan sanığın hüküm açıklanarak 6.660,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, ancak sanığa Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden,

7201sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Yerel (İstanbul) gazetelerinden birinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/01/2025