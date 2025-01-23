Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/683

KARAR NO : 2024/746

MÜŞTEKİ : SADAQAT ALI, Manzur Husaın ve Handan oğlu, 19/04/1995 PAKİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Muhsine Hatun Mah. Fatih Bölgesinde Adresini Bilmediği Evde İkamet Eder. Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99120626016

SUÇ TARİHİ : 07/12/2021

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ŞİŞLİ

KARAR TARİHİ : 17/12/2024

Mahkememizin 2024/683 esas sayılı dosyasında sanık hakkında 5 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanık BARIŞ SEZGİN tarafından 25.12.2024 tarihli dilekçe ile İstinaf talebinde bulunulmuştur.

MÜŞTEKİ SADAQAT ALI'nın Türkiye'de belirli bir adresi olmadığı, yurt dışı adreslerinin de tesbiti mümkün olmadığından, Gerekçeli Karar ile sanığın 25.12.2024 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Gerekçeli Karar ve İstinaf dilekçesinin; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Yerel (İstanbul) gazetelerinden birinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/01/2025