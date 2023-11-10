T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO : 2022/521 Esas

DAVALILAR: DUYGU ÇİÇEK

GÜRAY ÖZ

Davacı, ORTAK VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , CANSEL BEK, DUYGU ÇİÇEK, GÜRAY ÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

- İlanın İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/521 E. sayılı dosyasından verildiği,

- Davacının Ortak Varlık Yönetim Anonim Şirketi olduğu,

- İlan edilen evrakın Ön İnceleme Tensip Tutanağı ve duruşma günü olduğu,

- Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği,

- İlanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı

- Ön inceleme duruşmasının 09/02/2024 günü saat 10:10'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.