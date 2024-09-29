Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/555

KARAR NO : 2024/402

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olmasuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30.05.2024 tarihli ilamı ile sanık Aytaç ATASEVER hakkında 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI kararında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, Müşteki MOHAMMAD NOWRUZI, (Assad ve Neneqız oğlu, 21/03/1946 İRAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.27.09.2024