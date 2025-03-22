Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2020/368

KARAR NO: 2025/25

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2025 tarihli ilamı ile sanık MURAT KADİROV hakkında 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık MURAT KADİROV (Rahman ve Bahtıgül oğlu, 1974 TERKMENABAD doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.19.03.2025