T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/80 Esas

KARAR NO: 2024/137

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2024 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Sayit ve Emriye oğlu, 03/01/1983 doğumlu, Samsun, İlkadım, Rasathane mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT GÜNEŞOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, vekarartebliğ teblig edilmemiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDRE BİRİNDE VEGENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Kararın tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarakİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanık tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.06.2024