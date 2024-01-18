T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18 Ocak 2024

DOSYA NO: 2023/668 Esas

KARAR NO: 2023/691

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince3 ay 22 gün hapiscezası ile cezalandırılan Ferami ve Güfer oğlu, 25/07/1995 d.lu., Adana, Kozan, Güneri mah/köy nüfusuna kayıtlı NECATİ YILDIZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve gerekcelikarar emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ

5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren 5271 sayılı CMK'nun 252/1 ve 268/1 maddeleri uyarınca 7 (yedi) gün içinde mahkemelerde bulunan Asliye Ceza Mahkemesi Ön Büroları aracılığıyla mahkememize verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceğine, itiraz halinde itiraz eden yönünden duruşma açılmasına ve genel hükümlere göre yargılamanın yapılmasına,

Sanık tarafından itiraz edilmesi halinde itiraz edensanık hakkında 5271 sayılı CMK'nun 251/3 maddesi uyarınca yukarıda yapılan indirimin yapılacak yargılama sonucunda suçu sabit görülmesi halinde verilecek sonuç cezadan indirim maddesinin uygulanmayacağının tebliğen ihtar edilmesine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.01.2024