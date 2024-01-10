T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

DOSYA NO: 2023/189 Esas

KARAR NO: 2023/625

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan SSÇ Muhammed Haydar ve Gülşah Hayat Baykuş hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile neticeten 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar ve SSÇler müdafilerinin istinaf başvuru dilekçeleri Ghanzi ve Wadah'dan olma, 1985 Kuveyt doğumlu MÜŞTEKİ ABDULAZİZ ALMUTAIRI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.04.01.2024