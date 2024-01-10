T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Ocak 2024

DOSYA NO: 2023/283 Esas

KARAR NO: 2023/609

Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Takınarak Hırsızlık suçundan SSÇ Satar SADEGHIDOUST hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/11/2023 tarihli ilamı ile beraatine karar verilmiş olup, Mahkememizce verilen gerekçeli karar Hamid ve Süleyla'dan olma, 1996 Cezayir doğumlu MÜŞTEKİ HICHAM BOUTEHRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.04.01.2024