T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/390 Esas

KARAR NO: 2024/69

Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/2.h maddesi gereğince 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılan Turan ve Yasemin kızı, 09/09/2009 doğumlu, Bursa, Merkez, Ebu İshak nüfusuna kayıtlı NARİN TANRISEVERGİL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde yayın yapan trajı 50.000 üstü olan bir gazetede ve internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.13.05.2024