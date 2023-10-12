T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/89 Esas

KARAR NO: 2023/605

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememiz beraat kararıMohammed ve Selma Beygan oğlu 1985 Pakistan d.lu. SanıkALİ KHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 S. Tebligat Kanununun 29 gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDEVE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.10.10.2023