T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/156 Esas

KARAR NO: 2024/205

Resmi Belgede Sahtecilikten Beraat kararı verilen Dövlet ve Narkan oğlu 16/07/1995 d.lu. Sanık AZATJAN KURBANOV tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50000 üzerinde gazetelerden birinde ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.06.2024