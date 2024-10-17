T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/514 Esas

KARAR NO: 2024/509

Hırsızlık suçundan 7/09/2024 tarihli ilamı ile beraat kararı verilen Şaheddin ve Gunara oğlu, 1993 Azerbeycan d.lu. KAMRAN İSMAYILOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzerinde bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2024