T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

DOSYA NO: 2022/388 Esas

KARAR NO: 2023/220

Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarasıyazılı 22/06/2023 tarihli kararı ile "NitelikliYağma" suçundansanıklar İbrahim Aydın ve Heybet Aslanhakkında beraat kararı verilmiş olup, bu dosyada Müşteki olan Karash ve Maqbola oğlu1980 Irakdoğumlu Huseın KarashKHAMESS AL GBORRItüm aramalara rağmen bulunamamış olup, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR 21.09.2023