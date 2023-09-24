T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

DOSYA NO: 2023/93 Esas

KARAR NO: 2023/170

Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarasıyazılı 27/04/2023 tarihli kararı ile "Birden Fazla kişi Tarafından Geçe Vakti Birlikte Yağma" suçundansanıklarMuratGerçek ve Metin Ataşhakkında beraat kararı verilmiş olup, bu dosyada Müşteki olan Hamid ve Fatımah Kamıl oğlu 1988 Irak doğumlu Almed Hamid MOHAMMED HUSSENItüm aramalara rağmen bulunamamış olup, Mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.21.09.2023