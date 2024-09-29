T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2023/478 Esas
KARAR NO : 2024/836
Herkesingirebileceği bir yerde bırakılmaklabirlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundansanıkALAAELDİN İBRAHİM ABDEL ATY M ELIWA hakkındayapılan yargılama sonundasanıkhakkında 3Yl1 Ay 15Gün hapis cezası ilecezalandırılmakla, Frank ve Brıtta oğlu, 1999 doğumlu, Almanyadoğumlu müştekiDANIEL JEFFREY TOBIEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir .
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren ikihaftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024
#ilangovtr Basın No: ILN02096451