Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/478 Esas

KARAR NO : 2024/836

Herkesingirebileceği bir yerde bırakılmaklabirlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundansanıkALAAELDİN İBRAHİM ABDEL ATY M ELIWA hakkındayapılan yargılama sonundasanıkhakkında 3Yl1 Ay 15Gün hapis cezası ilecezalandırılmakla, Frank ve Brıtta oğlu, 1999 doğumlu, Almanyadoğumlu müştekiDANIEL JEFFREY TOBIEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir .

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren ikihaftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024