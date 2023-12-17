T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

DOSYA NO: 2023/913 Esas

KARAR NO: 2023/731

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğincemahkememizce yetkisizlik kararı verilerekdosyanın görevli ve yetkilimahkeme olan Foça Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmekle Abdurrahman ve Emine oğlu, 10/03/1981 doğumlu, Trabzon, Çaykara, Köknar mah/köy nüfusuna kayıtlı ENBİYA SONAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.12.2023