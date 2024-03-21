T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:00

Sayı: 2022/232 Esas 16/01/2024

Konu: İLAN

İSTANBUL 31.ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN İLAN

Davacı, İSTANBUL VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ABDURRAHMAN ORAL, AYDIN AĞLAR, AYHAN TÜRELİ, BURHAN TÜRELİ, CANAN TÜRELİ, CAZİYE AYDIN, CEVAT AYDIN, ELİF KUTLU, HÜSEYİN TÜRELİ, İSMAİL TÜRELİ, MEHMET LATİF TÜRELİ, MEHMET SALİH TÜRELİ, MEHMET SALİH YANAK, METİN TÜRELİ, MİRZA MEHMET TÜRELİ, NÜSRET TEBİŞ, SARAYI TÜRELİ, ŞABAN GÜNEŞ, ŞERAFETTİN KARA, TALIP TÜRELİ, ZİYA KİRAÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

Sol Taraf Mevkii no:61/2 İç kapı no:2 Kırkçalı-Özalp/VAN adresinde bulunduğu bildirilen,davalı Nüsret Tebiş adına çıkarılan tebligatlar iade edilmiş, MERNİS adresi bulunamamış ve kolluk araştırması olumsuz sonuçlanmış olması nedeniyle davalı Nüsret Tebiş'e ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmakla, Mahkememizin 21/12/2023 tarihli celse ara kararı gereğince, bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Necati Erdem ve Derya Karakuyu tarafından düzenlenen 11/07/2023 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle;

a-) Davalıların ayrı ayrı her birinin%11,1 oranında ASLİ TAM KUSURLU oldukları mütalaa edildiği.

b-) Davalıların, devletin hazinesinin Tazmin ettiği zarardan ayrı ayrı her birinin %11,1 oranında SORUMLU oldukları mütalaa edildiği.

c-) Meydana gelen terör saldırısında babası vefat eden dava dışı Erdal Mantarcı’ya mahkeme ilamı gereğince davalı idare tarafından 34.874,17 TL ödeme yapıldığı,

d-) Davalıların kusur sorumluluklarına göre davacı idarenin talep edebileceği; - Davalı Abdurrahman Oral’dan rücu alacağının 3.874,91 TL,- Davalı Cevat Aydın’dan rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Hüseyin Türeli’den rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Mehmet Salih Yanak’dan rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Nüsret Tebiş’den rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Şerafettin Kara’dan rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Ziya Kiraç’dan rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Şaban Güneş’den rücu alacağının 3.874,91 TL, - Davalı Aydın Ağlar’dan rücu alacağının 3.874,91 TL olacağı, toplam rücu alacağının ise 34.874,17 TL olarak hesaplandığı, e-) Dava tarihine kadar işlemiş faizin 4.953,09 TL olarak hesaplandığı, her bir davalının kusuruna isabet eden tutarın 550,34 TL olacağı, bildirilmiş olup, Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi ek raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. Karar gereğince; Duruşma gününün 06/06/2024 günü saat 10:05'a talik edildiği hususu ile bilirkişi ek raporunun yerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.