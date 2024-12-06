T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:01

İSTANBUL ASLİYE 31. HUKUK MAHKEMESİNDEN

GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

Sayı : 2023/284 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk.

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı mahallesinde bulunan, 2782 ada, 19 parsel sayılı 9,50 m2 yüzölçümlü kagir dükkan vasıflı taşınmazın 80/192 hissenini maliki Mehmet Kani oğlu Ahmet Kani'nin mirasçısı, taşınmazın 12/192 hissesinde hak sahibi ŞERİFE AYŞE MAKBULE'nin dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2023/284 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 29/11/2024