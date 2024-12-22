T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/578 Esas 17/12/2024

Konu: GAİPLİK İLANI

Mahkememizin (İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ) eski numarası 2023/1228 esas sayılı dosyası ndan daha önce verilen gaiplik ilanının yeni numarası 2024/578 olmakla 

ALİ SİNAN TOYGAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİNE SEZEN TOYGAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17/12/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 26021020902

ADI SOYADI : EMİNE SEZEN TOYGAR

BABA ADI : SÜLEYMAN BEHLÜL

ANA ADI : VİLAYET EDİTH PARRY

DOĞUM TARİHİ : 03/04/1938

DOĞUM YERİ : LONDRA

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın No: ILN02144365