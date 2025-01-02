T.C. İSTANBUL 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 02.01.2025 - 00:01

T.C.İSTANBUL32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/999 Esas 18/11/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği talep edilen ve aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan 12980711852 T.C kimlik numaralı Ali ve Nazike'den olma, 03/09/1925 doğumlu, Manisa ili, Kula ilçesi, Körez mahallesi, Cilt No: 43, Hane no:14'de kayıtlı olan AHMET YILMAZ hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 32. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/999 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu, M.Knun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

GAİP:

T.C kimlik No: 12980711852

Adı Soyadı: Ahmet Yılmaz

Baba adı: Ali

Anne adı: Nazike

Doğum Tarihi: 03/09/1925

Doğum Yeri: Manisa Kula