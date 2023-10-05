T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

DOSYA NO: 2021/594 Esas

KARAR NO: 2022/233

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2022 tarihli ilamının Mehmet Rifat ve Neşe Müjgan oğlu, 09/07/1953 doğumlu, Ankara, Yenimahalle, Işınlar mah/köy nüfusuna kayıtlı EMİN CİHAT GİRİŞKEN'in Birlik Mahallesi 472. Sokak Demircioğlu Apt. No:9 / 2Çankaya/ ANKARA adresinden ve diğer bulunması muhtemel yerlerden tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilama ait hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup;Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2022 tarihli ilamı ile sanık EMİN CİHAT GİRİŞKEN'in TCK'nın 125/1 maddesi gereğince 7080,00-TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına ilişkin hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞİ ile hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hususu İLAN OLUNUR. 02.10.2023