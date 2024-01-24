T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/281 Esas

KARAR NO: 2023/406

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık (Ridvan ve Remziye oğlu, 02/01/1960 doğumlu, İstanbul, Beyoğlu, Sururi mah/köy nüfusuna kayıtlı, son adresi, Yenişehir Mah. Fitil Sok. No:18 Beyoğlu İstanbul) TUNCAY KIYAN'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve kararın tebliğ edilememesini nedeniyle hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2023 tarihli ilamı ile sanığın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına ve BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) tedbirine ilişkin hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİ ile hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 22.01.2024