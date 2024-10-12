T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

Sayı: 2022/130 Esas 17/07/2024

Konu: Gaiplik İlanı

DAVACI: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN

İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. ZEYNEP RÜYA KAYA

DAVALI: ALİ OĞLU MEHMET

DAVA: Tapu İptali ve Tescil

Dava konusu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Eski: Kasım Gürani yeni; Ayvansaray Mahallesi, Sultan Çeşmesi Sokağında bulunan 296 pafta, 1828 ada, 77 parsel sayılı 18,00 m yüzölçümlü, Samanı Viran Demekle Maruf Hane Sinan Efendi Vakfından "Arsa" vasıflı taşınmazın 2/10 hissesi maliki olduğu iddia edilen "Ali oğlu Mehmet'in" gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun'un 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/130 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 17/07/2024