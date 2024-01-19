T.C. İSTANBUL 36. İŞ MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

ESAS NO: 2018/15

DAVACI: SGK

DAVALILAR: HAMED OBYSI

TARKAN KALAYCI

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Fevzi Yitiz, Adnan Ersöz, Yusuf Polat, Harun İlhan, Baki Yiğit, Osman Eken, Louai Sakka, Seyit Ertul'un müştereken %100oranında kusurlu olduğu, Davalılar Serkan Altay, Abdullah Demir, Mediha Yıldırım, Cemile Aktaş, Ahmet Özaydın, Ahmet Aydoğmuş, Hıdır Elibol, Memiş Arlı, Mehmet Kuş, Burhan Perk, Süleyman Uğurlu, Metin Ekinci, İsmail Duru, Mehmet Helvacı, Mustafa Atlıhan, Şükrü Hakan Yiğit, Halil Ökçe, Ahmet Demir, Ramazan Tahta, Nurettin Gündüz, Servet Özcan, Hüseyin Suat Öz, Abdulmenaf Dağaç, Mehmet Yılmaz, Suat Şarman, Hayrettin Basınlı, Cahit Öztürk, Yusuf Dural, Ali Yaman, Murat İdrak, Tarkan Kalaycı, Seçkin Mandacı, Ümit Bayrak, Evren Hıdıroğlu, Ali Üzüm, Güngör Mandacı, Zafer Mert, Ömer Öztürk, Cem Aksu, Hamed Obysi'nin kusursuz olduğu, Dava dışı işveren GH Mimarlık İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin kusursuz olduğu, Kazalı işçi Meral Altınkılıç'ın kusursuz olduğu ve Davacı Kurumun talep edebileceği rücu alacağı toplamı 9.105,81 TL olup, Davacı kurum talebi 9.105,81 TL hüküm altına alınması rapor edilmiştir.

İlan metni gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı T.K. md.28 ve devamı maddeleri gereğince İLAN olunur.