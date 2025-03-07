Yayınlanma: 07.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2023/522 Esas

KARAR NO: 2024/502

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/12/2024 tarihli ilamı ile Lakbir ve Najat kızı 16/06/1994 doğumlu MÜŞTEKİ MARİYA JAKHLAL 'A GEREKÇELİ KARAR VE İSTİNAF DİLEKÇESİ TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN ;

TCK. 86/2-2,2950,52,52/4 maddesi gereğince 2.400TL. Adli para cezası ile cezalandırılan sanık OTOJAN PENJIYEV'İN, gerekçeli kararıistinaf etmesi üzerine;istinaf dilekçesi MÜŞTEKİFAS DĞ..LU MARIYA JAKHLAL'a TEBLİĞ EDİLEMEMİŞ OLUP, tüm aramalara rağmen bulunamamış, İSTİNAF DİLEKÇESİ VE GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİRGAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması veya beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 04.03.2025