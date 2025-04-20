Yayınlanma: 20.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞ'INDAN

DOSYA NO: 2021/218 Esas

KARAR NO: 2025/44

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/02/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ALTSOY-)(TCK 53/1-c), KAMU HİZMETLERİNDEN SÜREKLİ YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e),cezası 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Salamat ve Bahargül oğlu, 1989 Türkmenistan uyruklu doğumlu, , , Türkmenistan mah/köy nüfusuna kayıtlı SANIK YLYAS HIDIROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİRRESMİ GAZETEDE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLANI PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itiberen iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçerilmesi ve tutanağın Hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönü ile ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanı tutanağa geçerilmesi suretiyle istanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. İLAN OLUNUR.18/04/2025