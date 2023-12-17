T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Aralık 2023

DOSYA NO: 2021/9 Esas

KARAR NO: 2022/537

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/11/2022 tarihli ilamı ile TCK 142/2-h, 62, 53.maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılan Said ve Hadduj oğlu 1997 Fas doğumluANASS MABROUK'a gerekçeli karar ve sanık müdafi Av. Doğuş Kan’ın istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özeti ve sanık müdafinin istinaf talebi RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.15/12/2023