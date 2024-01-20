T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.01.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/331 Esas

KARAR NO: 2022/673

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2022 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 151/1, 116/2 maddesi gereğince 2400 TL ADLİ PARA, 1 YIL HAPİS, 5 YIL HAPİS cezası ile ayrı ayrı cezalandırılan Ojar ve Arypagül oğlu, 1968 doğumlu MYRATGELDI HOJAMGULYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 17.01.2024