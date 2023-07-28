T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28 Temmuz 2023

Sayı: 2022/348 Esas

Konu: İlan Metni

Dava konusu İstanbul ili, Fatih ilçesi, Veledikarabaş Mahallesinde bulunan 1412 ada, 46 parsel sayılı 741,00m² yüz ölçümlü taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Abdulkerim'in gaip olması nedeniyle ilgili taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Elhaç Mustafa Ağazade (8/72 hisse), Elhaç İMail Efendi (8/72 hisse) ve Tarsusu Mahallesi Avarız Vakfı (8/72 hisse) adlarına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/348 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile adı geçenlerin adına tesciline karar verileceği ilan olunur.13/07/2023