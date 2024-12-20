Yayınlanma: 20.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/8 Esas 16/12/2024

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Çukur mahallesi, Cezayirli sokakta bulunan 7 pafta, 369 ada, 33 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki malın taşınmaz hissedarları Konstantin Makris ve Yorgi Makris'in gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2024/8 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 16/12/2024